La conductora de televisión, Gisela Valcárcel, sorprendió a propios y extraños al publicar en sus redes sociales una radical decisión que tomó frente a su aspecto físico. Y es que la presentadora decidió cortarse el cabello por su propia cuenta.

La popular ‘Señito’ reveló que su cabellera rubia se encontraba muy maltratada y que por eso iba a tomar cartas en el asunto. Sin embargo, el resultado no habría sido del todo favorable para ella.

“Hoy yo me cortó el cabello sola y ustedes lo verán. Estaba haciendo ejercicios, cuando veo esto (cabello) y digo: ¿qué es esto”, expresó.

Minutos más tarde, la madre de Ethel Pozo grabó el preciso momento en el que se corta el cabello. “¡¡Se los dije!! ¿Y ahora?”, manifestó. ”Ya me lo corté y ahora, ¿Quien me lo empareja? Pero en algo está, tan mal no ha quedado”, comentó Gisela luego de darse cuenta de su error.

Recordemos que hace algún tiempo Janet Barboza se convirtió en tendencia tras haber cortado su cerquillo por su propia cuenta, pues no quedó como había planeado. Luego la ex ‘Reina de las movidas’ aseguró que todo se trató de una broma para TikTok.

