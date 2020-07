Al parecer las diferencias entre Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt no habrían terminado. Y es que recordemos que en más de una ocasión, ambas cantantes han manifestado que no tienen rivalidad, ni problemas entre ellas, sin embargo, los curiosos mensajes en redes sociales darían una versión completamente diferente de la situación.

Esta vez la encargada de dejar una fuerte y tajante frase fue la ‘Reina del totó‘, quien a través de su cuenta oficial de TikTok compartió un video gracioso y divertido. Muchos usuarios aseguran que sería una indirecta para la intérprete de “Si tú te atreves”.

“Espérate, déjame ver si yo entendí... Tú me criticas, me detestas, todo lo que yo hago está mal para ti, pero sin embargo no sales de mi perfil. Yo soy el dolor de tu vida, para mi lo que tú estás enamorada de mi, dímelo que yo te doy un besito”, es el peculiar mensaje que interpreta la salsera.

Recordemos que en una última entrevista, la pareja de Jefferson Farfán señaló que no tenía problemas con nadie del medio de la farándula y que estaba muy enfocada en su carrera musical.

“Estoy tranquila, todo está súper bien, yo no tengo rivalidad con nadie. Creo que los cantantes como yo, en este rubro que es tan difícil, la seguimos luchando día a día”, expresó.

