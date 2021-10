La conductora de “Reinas del Show”, Gisela Valcárcel, se tomó algunos minutos durante las grabaciones del reality para hablar sobre la situación que viene atravesando Melissa Paredes y su esposo Rodrigo Cuba, más no se refirió al ampay con el bailarín Anthony Aranda.

Tras reconocer que no son amigas con Melissa Paredes, Gisela Valcárcel acotó que todos cometen errores y nadie sabe exactamente qué pasó en el hogar de esta expareja.

“Lo sucedido en el hogar de Melissa Paredes es exactamente eso... sucedió en su hogar, en su casa. Ella (Paredes) y su esposo saben lo que ha sucedido (...) Todo lo demás es producto de las especulaciones que se pueden hacer a raíz del video que ha circulado, pero lo que ellos no digan será solo especulaciones”, dijo según Trome.

Además, Gisela Valcárcel dijo que no porque Rodrigo Cuba no hable, sea el bueno. “Ojalá que Rodrigo y tú puedan volver a hablar, pero yo no voy a purificar a nadie solo porque se quede callado. En Perú se dice que Rodrigo es el bueno porque sí y que Melissa es mala, pero yo no me creo esos cuentos”.

La conductora de televisión dejó en claro que no la juzgarán y le recomendó confiar en Dios. “No puedo hacer nada más para que no te ataquen, pero sí pedirte que tengas una actitud valiente, que confíes en Dios y tener en cuenta que no eres la primera ni la última que se equivoca”.

