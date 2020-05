Gisela Valcárcel retornó a las redes sociales tras el fallecimiento de su hermana menor, Martha, noticia que fue comunicada hace dos semanas por su hija, Ethel Pozo.

La “Señito” lo hizo con una publicación donde recordó a su hermana, quien falleció hasta una lucha por año de una enfermedad.

“Mi #tbt con el que hoy vuelvo a estar con ustedes, es con mi hermosa (por dentro y por fuera) hermana Martha, quien hace dos semanas agarrada de mi mano, fue llevada por Jesús a un sueño profundo. Ella me dijo 3 días antes de su partida... EL VERDADERO AMOR NUNCA MUERE y es cierto, hoy la tengo tan dentro de mi, quizá solo pueden entender esto quienes ya no ven a un ser querido, no la veo, pero está conmigo y así será por siempre”, escribió Gisela Valcárcel.

Gisela Válcarcel también expresó su fe en Dios en estos tiempos, pues tiene certeza en que un futuro se reunirá con su hermana.

“¡Gracias a Jesús hace 12 años me he podido acercar a El! Sé que a diario, Él me ayuda y me abraza, eso es todo lo que se necesita. Por eso quiero recordarles a los que creemos en Dios, que hay resurrección, que nos encontraremos... no es el final, es el inicio de una nueva vida. Los quiero mucho , espero desde hoy estar más cerca de ustedes, pues con todo lo que he pasado no podía hacer nada más”.

Finalmente, Gisela Valcárcel reconoció haber pasando por un tristeza por la muerte de su hermana, pero tampoco se puede permitir que sea para siempre. “Estar tristes está permitido pero no por mucho tiempo, recuerden que ..La vida es solo un paso, una experiencia y que hoy tú y yo debemos seguir escribiendo nuestra historia “Y si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada, y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo.””.

VIDEOS RECOMENDADOS

Melissa Klug habla de Samahara

Melissa Klug habla de Samahara

TE PUEDE INTERESAR