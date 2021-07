Paula Manzanal llegó a la pista de baile de “Reinas del Show” y no pudo evitar hablar de la ruptura con Fabio Agostini. Al respecto, Gisela Valcárcel le preguntó qué esperaba de su hombre ideal.

Sin embargo, la ‘señito’ aprovechó el momento para contar las características que un hombre debería tener para enamorarse.

“Hombre al que te gustaría encontrar, vayamos mandando algunas señales de humo. Por ejemplo, a mí me encantaría encontrar un hombre alegre, que le guste la buena música y que sepa disfrutar de la buena vida, eso significa que sepa cuidarse, disfrutar de él”, dijo Gisela Valcárcel.

“Sí, a mí me gusta, quiero que sea trabajador”, comentó Paula Manzanal.

No obstante, Gisela Valcárcel admitió que ella desea un hombre que ya haya trabajado y tenga todo en orden:

“Yo ya no quiero que sea, yo quiera que haya trabajado ya porque si ahorita se pone a trabajar, me fundo. Yo quiero a uno que ya haya trabajado y que tenga todo listo, imagínate que a estas alturas se ponga a trabajar, me vuelvo loca, no, no es que quiera a un ocioso, quiero a alguien que ya lo tenga todo, ya tenga seguro”.

“Sí (trabajador), ambicioso más que nada y que sea divertido, cuando me conquistan por el humor, me encantan”, respondió Paula Manzanal.

Fuente: América TV

