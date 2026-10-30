Un panda rojo (Ailurus fulgens), mamífero arbóreo y herbívoro nativo de los bosques templados del Himalaya y el suroeste de China, se ha convertido estos días en la estrella del zoológico Pairi Daiza, en Brugelette, en Bélgica.

Durante las actividades especiales de enriquecimiento ambiental en el zoológico para celebrar la temporada de Halloween, el animal se ha mostrado muy desenvuelto y atraído por las calabazas anaranjadas.

Ante el público que acude especialmente a verlo, la gracia del animalito es que se divierte con la decoración de Halloween, sobre todo con las calabazas talladas, que son su juego favorito.

Arborícola

El panda rojo es un mamífero arborícola de tamaño similar al de un gato doméstico grande, famoso por su pelaje pardo rojizo y su estilo de vida solitario.

¿Es un panda real?

Aunque comparte el nombre de “panda” y el gusto por el bambú con el panda gigante, pertenece a su propia y única familia evolutiva: los alúridos (Ailuridae).

Ejemplares

En el zoológico Pairi Daiza, en Brugelette, ejemplares de esta especie habitan en la zona temática de “El Reino Medio” (el jardín chino), donde forman parte de un exitoso programa de conservación.