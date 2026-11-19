Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Martín de 32 años, que nos escribe desde San Miguel.

Doctora Magaly, estoy viviendo una situación que me incomoda bastante. Mi novia y yo llevamos dos años juntos y, aunque nuestra relación parecía marchar bien, últimamente ha desarrollado una costumbre que me tiene preocupado. Cada vez que me quedo dormido, aprovecha para revisar mi celular. Creía que se trataba de una broma, pero descubrí que lee mis conversaciones, revisa mis fotos y hasta busca mensajes antiguos.

Cuando le reclamé, me respondió que no tengo por qué molestarme si no escondo nada. Incluso me preguntó por qué cambio mi contraseña y si tengo algo que ocultarle. Lo curioso es que nunca le he sido infiel ni le he dado motivos para desconfiar. Trabajo, regreso a casa y paso buena parte de mi tiempo con ella.

La situación se ha vuelto incómoda porque ahora tengo que estar pendiente de dónde dejo el teléfono. Una noche incluso desperté y la encontré leyendo una conversación con una compañera de trabajo. Se molestó porque había un emoji de corazón en un mensaje de agradecimiento, aunque era una conversación completamente laboral.

La quiero y no quisiera que una discusión por el celular termine dañando nuestra relación, pero tampoco me parece justo tener que renunciar a mi privacidad para demostrarle que soy fiel. Doctora, ¿cómo puedo hacerle entender que confiar en alguien también significa respetar su espacio?

CONSEJO

Estimado Martín, la confianza no se construye revisando conversaciones a escondidas. Habla con tu novia y deja claro que la privacidad no significa infidelidad. Pregúntale qué ha despertado sus sospechas, pero no aceptes que sus inseguridades justifiquen invadir tu intimidad. Si esta conducta continúa pese a tus límites, será necesario evaluar qué tan saludable es la relación.