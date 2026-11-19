No necesitas comer un gran filete de carne para obtener suficiente proteína. Existen otras opciones que pueden aportar cantidades similares.
Por cada 100 gramos de alimento cocido, la pechuga de pollo aporta aproximadamente 31 gramos de proteína, el atún 29, la carne de res magra 26 y el pescado blanco entre 22 y 25 gramos.
Dos huevos grandes aportan unos 13 gramos de proteína. Por su parte, un yogur griego natural alto en proteína puede ofrecer entre 8 y 10 gramos por cada 100 gramos, dependiendo de la marca.
Es importante tener en cuenta que no todos los alimentos se consumen en porciones de 100 gramos. Tampoco se deben comparar carnes cocidas con crudas, porque durante la cocción pierden agua y concentran sus nutrientes.
Combina distintas fuentes de proteína a lo largo del día. Da prioridad al pescado, las aves y los lácteos naturales, y limita el consumo de carnes procesadas. La cantidad y la calidad de la proteína forman parte de una alimentación equilibrada.