Con el paso de los años, el organismo experimenta cambios en el metabolismo, la composición corporal y la capacidad de recuperación. Puede disminuir la masa muscular y la densidad ósea, especialmente cuando hay sedentarismo, una alimentación insuficiente o enfermedades crónicas. Sin embargo, muchos de estos cambios pueden prevenirse, retrasarse o atenuarse mediante hábitos saludables.

Uno de los principales problemas que afectan a los adultos mayores son las fracturas, que se presentan con mayor frecuencia en quienes tienen una alimentación deficiente y realizan poca actividad física. Recordemos que uno de los factores que contribuyen a mantener huesos fuertes es tener músculos fuertes y tonificados. Caminar es beneficioso, pero también es importante incorporar ejercicios de equilibrio y coordinación. Practicar cómo levantarse de una silla, caminar con seguridad y realizar ejercicios supervisados puede reducir el riesgo de caídas.

Además, una alimentación inadecuada, especialmente cuando es excesiva en calorías y pobre en nutrientes, puede aumentar el riesgo de enfermedades como la diabetes y la hipertensión, cada vez más comunes en esta etapa de la vida.

Las frutas y verduras son fundamentales en la dieta de los adultos mayores. Contienen fibra, vitaminas y minerales que cumplen una función antioxidante y ayudan al organismo a recuperarse y funcionar mejor. Es importante incluir suficientes verduras de hoja verde, además de legumbres y frutos secos, que aportan magnesio, calcio y hierro. También se pueden incorporar leches vegetales, como las de soya, almendras, arroz o coco, para complementar la alimentación.