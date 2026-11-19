Momentos de tensión y violencia se registraron durante la protesta de estudiantes de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), quienes denunciaron haber sido agredidos por efectivos de la Policía Nacional en los exteriores del Congreso.

En imágenes difundida, se observa a agentes antidisturbios avanzar con sus escudos contra los manifestantes, empujarlos y forcejear con los manifestantes, cuyo objetivo es rechazar el recorte de S/22 millones de su presupuesto.

En el video también se aprecia cómo uno de los uniformados presiona lo que sería gas pimienta contra un joven que se encontraba cerca de las barreras policiales, mientras otros estudiantes intentan evitar que sus compañeros sean arrinconados.

La protesta fue convocada por la Federación de Estudiantes de la UNALM para este jueves 19 y viernes 20 de noviembre, con una movilización hacia el Congreso de la República.

Los universitarios rechazan el recorte de S/22 millones proyectado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el presupuesto del 2027 y exigen que el Parlamento intervenga para garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de la institución.

Los estudiantes advirtieron que la reducción presupuestal podría perjudicar servicios esenciales como el comedor universitario, los laboratorios, las salidas de campo y el equipamiento académico.

Asimismo, alertaron que la falta de financiamiento podría trasladar los costos a los propios alumnos mediante un eventual incremento de las tasas educativas, entre ellas las relacionadas con la obtención del grado de bachiller y el título profesional.

Ante esta situación, la universidad también se sumó a la jornada de protesta y dispuso la suspensión de clases durante parte de este jueves para facilitar la participación de su comunidad educativa