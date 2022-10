Fuerte y claro. Carlos Vidal, expareja de Gisela Valcárcel, decidió romper su silencio y hasta amenazó con demandar a Magaly Medina por haber tenido fuertes adjetivos calificativos hacia su persona como “don nadie” y “carga carteras”.

Y es que recordemos que la popular ‘Urraca’ comentó durante las últimas ediciones de su programa, la relación sentimental de casi 7 años que vivió el exmodelo y la ‘Señito’ por los años 90′s.

“Mejor que se tranquilice y toque mi nombre Carlos Vidal, como el ex de Gisela o el que hizo el libro, normal... Pero el ‘cargacarteras’, yo no tengo problema en llevar la cartera de mi pareja o manejar el auto como lo hacía en esa época con mucho cariño, pero sé a qué se refiere, a que era el ‘chupe’, eso me molesta. A mí que no me metan en su lío, porque el problema aquí es entre Gisela y Magaly, no el libro”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Vidal le advirtió a la figura de ATV que no siga mencionando su nombre, pues podría ponerle una demanda que terminaría en que le quiten la visa para entrar a Estados Unidos.

“Me molesta la manera tan ofensiva como habla de mí, ya es hora de que me deje en paz. Si quiere tomar mi nombre, que sea a regañadientes, pero no insultándome. Vivo en Estados Unidos y también puedo demandarla acá y puede meterse en problemas si le hago la denuncia, porque le van a quitar la visa”, agregó para Trome.

