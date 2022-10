Totalmente inesperado. Karelys Molina, más conocida en el medio como ‘Robotina’, fue presentada como el refuerzo de Alan Castillo ‘Robotín’, en la pista de “El Gran Show”, pese a que días atrás, la cómica señaló en el programa de Magaly Medina que no accedería a ir a América TV.

En ese sentido, el popular Robotín aprovechó la oportunidad para pedirle perdón a su expareja por protagonizar el ampay de una presunta infidelidad con una jovencita que se hace llamar ‘La Robotina Peruana’. “De todo corazón quiero pedirte perdón. Me arrepiento, si pudiera volver al pasado, lo haría, de verdad, perdóname, ¿te puedo dar un abrazo?”, dijo entre lágrimas.

Frente a ello, Robotina indicó que no tiene contacto físico con su expareja, pero que siguen y seguirán trabajando juntos. “Todavía no, agradezco tus disculpas, sí los acepto, y gracias por hacerlo públicamente, sí lo merecía, pero como dije, seguimos trabajando juntos”, expresó, además de dejar en claro que asistió al programa para que vean que es una gran bailarina.

No obstante, la joven venezolana también sorprendió al ser consultada por la ‘Señito’ sobre si aún existe algún sentimiento de por medio por Robotín. “Bueno, el amor no se va de la noche a la mañana (...) Yo estoy decepcionada, estoy muy herida y no puedo hacer como si nada, claro que lo amo, pero yo no sé si él lo hizo (le fue infiel)”, agregó Karelys.

