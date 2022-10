La noche del sábado 8 de octubre, tras el final de “El gran show”, el periodista Samuel Suárez se burló de Gisela Valcárcel por “arrugar” con Magaly Medina, ya que no le respondió pese a que promocionó una supuesta respuesta durante todo el programa.

“¿Y la respuesta? ¿Qué, ya acabó? Pero no entiendo ¿no que no arrugaba, nunca ha arrugado? ¿y el escudo romano? ¿Qué, nos has enganchado todo el programa para no decir nada? ¿He dejado de ir a disfrutar para esto? Nunca me han mentido, ni mi ex me mintió tanto”, dijo ‘Samu’ entre risas.

“¿Y la salita del SIN? ¿Carlos Vidal? ¿Y la respuesta a Magaly? (...) nos metieron la rata desde el principio”, añadió el periodista.

“Jajaja ni mi ex me ha mentido tanto, la culpa la tienen mis ratujas que me obligaron a ver el show completo. Bueno, al menos espero se hayan divertido con las stories de ratujeado. Mañana rajamos con todo”, escribió Samuel Suárez en Instarandula.

El periodista también señaló que perdió el tiempo viendo el programa de Gisela Valcárcel: “He perdido 3 horas valiosas de mi vida que no regresarán jamás, puro humo para no responder a Magaly... Ahhh pero la semana pasada ella quería ver arder el mundo y hoy dando su mensaje de paz”.

