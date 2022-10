La noche de este martes 4 de agosto, Magaly Medina volvió a disparar contra Gisela Valcárcel. Esta vez, la conductora de espectáculos soltó todos sus dardos contra la productora Michelle Alexander, quien en el año 2008 lanzó la serie “Magnolia Merino”, una supuesta miniserie sobre la vida de la pelirroja interpretada por la actriz Ebelin Ortiz.

La “Urraca” calificó a la cuñada de Ethel Pozo como “una mujer sin escrúpulos” por burlarse de ella cuando se encontraba en prisión por el juicio que Paolo Guerrero le ganó y la acusó de intentar desprestigiarla.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Michelle Alexander?

“Estábamos viendo unas imágenes bien feas, el 16 octubre se cumplen 14 años de mi prisión, en ese entonces Michelle Alexander, la que tiene cara de bruja y que ahora se hace la digna, no era tan digna, es el jurado preferido de Gisela, y es una mujer sin escrúpulos, y que quiso tener rating en base a todo aquello que le produjera un poco de sintonía sin tener en cuenta absolutamente nada. Quiso hacer una biografía sin derecho de autor ridiculizándome llamada ‘Magnolia Merino’, una aberración de lo que realmente era mi vida, quisieron arruinar mi credibilidad como periodista, como figura mediática que les ganaba en casi todo y que tenía un alto rating y lo pusieron en horario estelar mientras yo purgaba prisión cuando no me podía defender” , arremetió Magaly Medina.

“Gisela Valcárcel cuando yo estaba encerrada y no me podía defender recibe a los actores de Magnolia Merino en su programa. Allí esta Gisela Valcárcel la mujer más fingida e hipócrita (…) Toda esta victimización de Gisela me hizo recordar que yo he tenido golpes de esta guerrea que ella y yo hemos tenido. Santa Gisela invita a su programa para hacerlos bailar una música que me identifico, la canción de Ruth Karina y Euforia. Eso hacía la señora Valcárcel, burlarse de mí, con su enemigo en la cárcel”, concluyó.

