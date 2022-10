Este 4 de octubre, Magaly Medina hizo una revelación bomba. La periodista contó que su ‘archienemiga’ Gisela Valcárcel le invitó a unos de los programas que conduce su hija Ethel Pozo.

La presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ reveló que la invitación fue realizada por intermedio de su productor Ney Guerrero.

“El año pasado me mandó invitación a su programa, al programa que hace su hija Ethel Patty Lorena que era la productora llamó a Ney Guerrero para invitarme a ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’. Llamaron para invitarme. Ney me dijo ‘el canal te puede dejar a ir siempre y cuando Gisela venga a tu programa’, pero allí se entrampó todo” , comentó la ‘Urraca’,

Magaly contó que ella hubiera aceptado la invitación si Gisela también aceptaba asistir a una entrevista en su programa de espectáculos.

“Acá es un ida y vuelta, lo canales no prestan a sus figuras así nomás, siempre es un trueque. Ella parece que no aceptó... la invitación estuvo, pero ahora dice ‘ay tú que me has hecho daño’... la hipocresía otra vez” , sostuvo.

“25 años callada dice, soportando a la pobre bruja de la televisión... 25 años y me mandaba tarjeta de felicitación por mi cumpleaños”, agregó Magaly.

TE PUEDE INTERESAR