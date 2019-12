La conductora de televisión, Gisela Valcárcel, cometió un lapsus que luego quiso corregir. Todo comenzó cuando se enteró que en El Dúo Perfecto se presentaría la actual enamorada de Christian Domínguez, Pamela Franco.

Sin embargo, cuando intercambió bromas con Ángelo Fukuy sobre las infidelidades en las que se han visto involucrados los cumbiamberos Domínguez y Pedro Loli, ‘la señito’ terminando calificando - sin querer - de ‘gusana’ a la cantante de Alma Bella.

“Christian en este momento se ha quedado matando el gusano”, respondió el cantante en referencia al tema de Gran Orquesta Internacional.

Ante la respuesta, la conductora manifestó: “¿Saben qué es lo peor? Que me han dicho que la gusana está acá”. "No, no, perdón, no la gusana, borren eso. Que la chica está aquí”, indicó avergonzada.

Luego Tilsa Lozano aprovechó la broma para comentar: “pero con quién está matando el gusano si la chica está acá”.

Pamela Franco se presentó en “El dúo perfecto” para reforzar el equipo de Mario Hart y Michelle Soifer.

