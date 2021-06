Gisela Valcárcel sorprendió a propios y extraños al aceptar el regreso de Aldo Díaz más conocido como “Apoteósico” en “El artista del año” tras separarlo del programa por el polémico audio en donde la insultaba.

“Ven pasa, esta es tu casa... Yo no tengo que decidir, no soy dueña de América... Que venga”, dijo la rubia en un primer momento.

La conductora de “El Artista del año” aseguró que tenía nada perdonar al presentador de televisión, pues solo fue error y confesó que lo extraño las semanas que no estuvo junto a ella.

“Yo no tengo nada que disculpar, lo único que tengo que reconocer es que cometes ciertas ligerezas, y quiero darle la bienvenida... Ven Acá a mi lado”, añadió Gisela Valcárcel invitando a Apoteósico a regresar su lado.

¿Qué dijo acerca de Gisela Valcárcel?

Recordemos que Magaly Medina reveló unas conversaciones de el ex co-conductor de “El Artista del año” en donde habla mal de Gisela Valcárcel.

La “Urraca” no dudó en mostrar estos pantallazos en su programa: “No me han llamado. Me cambiaron por Orderique” , indicó el pintoresco personaje.

“No la voy a llamar ni c*****. Es desleal esa huev*** (...) Ni siquiera gracias por todos los años que le ayudé a amasar su fortuna. Le corresponde a ella o al post productor (que me llamen)”, añadió.

