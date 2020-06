La conductora de televisión, Gisela Valcárcel, lleva muchos meses alejada de la pantalla chica y muchos de sus seguidores se preguntan si la presentadora retomará “El Artista del Año” o algún formato para toda la familia.

Recordemos que la última emisión de su recordado programa se dio en diciembre del año pasado. Sin embargo, parece que la popular ‘Señito’ no tiene planes de regresar pronto con su reality de canto y baile.

En una reciente entrevista con Fiorella Rodríguez y Alan Diez por Radio Capital, Gisela comentó que la fecha de retorno era el 18 de abril, pero según lo comenta “aún no es momento para ello”.

“Nosotros salíamos el 18 de abril , y en realidad, hemos podido salir quizá hace un rato, pero yo no siento eso en mi corazón. A veces las personas me lo preguntan vía redes, pero es difícil explicar esto escribiendo. Creo que tengo que hacer algo más antes de entrar a pantallas, es lo que yo siento”, manifestó.

La reconocida figura de América TV acaba de atravesar por un difícil momento: el fallecimiento de su hermana Martha, y ahora ha sumado todas sus fuerzas para apoyar la iniciativa de la Fundación Teletón, que busca recaudar fondos para brindar alimentación a las familias más vulnerables.

“Estoy en esa primera parte, por lo tanto, el show esperará. No me siento como para regresar y decir ‘hello, que pase este y la otra’, cuando estoy viendo tanta desolación y soledad. Ahorita no. Voy a tener que esperar”, aseguró.

“Creo que siempre he sido muy natural en lo que digo y lo que hago, y yo no podría decirle a la gente que no pasa nada, cuando están pasando cosas. Vamos a seguir ayudando un poco desde aquí y, si Dios quiere, más adelante se volverá. Y sino, tendré que seguir esperando, creo que es así”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR