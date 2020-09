Debido a esta pandemia, muchas familias se vieron obligadas a separarse para evitar la propagación del virus. Y como los niños son más vulnerables, Ethel Pozo tomó la decisión de que sus hijas no salgan de su casa ante el temor de un contagio.

Según contó, sus hijas no habían salido a la calle desde marzo, mes en que el presidente Martín Vizcarra ordenó un Estado de Emergencia por la pandemia.

“Yo como mamá me preocupo muchísimo por cómo se sienten mis hijas. Hablé con una psicóloga y me comentó que los niños están, producto de lo que vivimos, apagados... y nosotros somos seres de luz”, comentó.

Luego de conversar con una psicóloga, Ethel decidió que sus hijas visiten a su abuela, Gisela Valcárcel.

“Mis hijas no han salido de casa desde marzo, nunca. Me recomendó que las saque aunque sea para que estiren las piernas, porque es importante. He tomado la decisión de hoy, con todas las medidas y precaución del caso, de ir a visitar a mi mami, que está en su casa y hace tiempo no vamos a visitarla”; agregó.

En las fotos que compartió, se puede ver el emotivo encuentro de Gisela con sus nietas.

gisela valcarcel se reencuentra con sus nietas - OJO

