Días atrás, Samuel Suárez publicó algunas historias en donde aparecía Edson Dávila en su día a día y con un “gordito”, también en una fiesta y más, es por ello que ‘Giselo’ decidió mandarle una chiquita a Samu.

“Me encuentro en el mercado comprando mi pavito y mi pollito, no sé si les importe, pero antes de que me graben me grabo yo solo”, fue así como desde el mercado, ‘Giselo’ le mandó una indirecta a Samu por andar publicando historias donde lo graban.

“Ahora me encuentro comprando fruta con otro gordito que no es el mismo de la vez pasada”, ante ello, Samu le recomendó a Giselo agradecer que sus “ratujas” por lo menos están pendientes de él, ya que hay famosos que hacen de todo por aparecer.

