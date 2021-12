El periodista Samuel Suárez arremetió contra Rodrigo González por “minimizar” su trabajo y tildarlo de una “copia” de Amor y fuego.

Este martes 21 de diciembre, el popular ‘Samu’ aseguró que Rodrigo González simplemente se sienta a opinar de las notas que un equipo periodísico prepara, mientras que él sí hace periodismo de espectáculos.

“Yo no entiendo qué dice de la dinámica del show, este señor es un opinólogo del espectáculo que se sienta a opinar de las notas que todo un equipo periodístico trabaja para usted. Yo soy el equipo periodístico y yo presento mis notas y opino de mis notas en mi cuentita pequeña de Instagram para mi propio circulo, nada más”, manifestó.

“Yo no critico el contenido de Amor y fuego porque sé que detrás de ello hay personas que yo conozco, con las que he trabajado años (...) mis amigos de televisión están ahí y les deseo el bien”, explicó Samuel Suárez.

‘Samu’ también aclaró que no compite con los programas de televisión: “En verdad yo no siento que compito contra ningún programa porque también la gente de Magaly también tengo muchos amigos, varios jefes”.

Asimismo, aseguró que no es una copia de Amor y fuego: “Yo no me considero una copia por más que me digan eso, si él tiene para sustentar sus cosas, hágalo”, lo retó.

