Continúa la rivalidad. El sábado pasado Samuel Suárez publicó un presunto ampay entre Pancho Rodríguez y Melissa Paredes, sin embargo, el chileno se pronunció y desmintió todo y hoy Rodrigo González criticó al conductor de ‘Instarandula’ por ese ampay.

Rodrigo comentó que no publicó el “ampay”, porque no quería patinar como otros, sin mencionar a Samuel: “Esta es la verdadera razón por la que estaba en la playa Todavía nos escriben a decir que estamos desactualizados. No, no podemos unirnos para patinar todos a la vez”.

‘Peluchín’ criticó el estilo nuevo que lanzó Samuel Suárez para Instarandula, ya que guarda la esencia de ‘Amor y Fuego’ y los colores de sus redes sociales según él: “Si quieres verdaderamente tener un público detrás, y no solamente te siga por lo que te siga, no solamente te copies todo, toda la dinámica de nuestro show, todos los colores, la estética de nuestro show, la gráfica de nuestro show, de nuestras historias”.

Además, le mandó una chiquita a Samu, acusándolo de no investigar lo suficiente: “También hay que tener un trabajo más allá de eso, también hay que investigar, también hay que corroborar. No es cuestión de lanzar cualquier disparate para rebotar. Aquí no se trabaja de esa manera”.

