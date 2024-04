En una reciente emisión de América Hoy, Giselo compartió detalles sobre su relación con el doctor Fong, revelando haber recurrido a él en varias ocasiones para someterse a procedimientos quirúrgicos.

“Yo llegué al doctor Fong en 2020 para hacerme una limpieza facial. Él me escribe. Yo voy, converso con él y me dice si no me gustaría hacerme alguna cosita por canje, por publicidad. Yo era bailarín, tenía algunos rollitos y a los tres días ya estaba operado”, contó el popular Giselo.

Luego continuó con: “pasé por riesgo quirúrgico, pero me operé en el consultorio del doctor en Pershing. A mí nunca me sedó por completo, fue ambulatorio, fue lipo localizada, no tuve médico anestesiólogo”.

Cabe mencionar que Giselo también contó que llevó a su hermana con el doctor, pero que no le gustó los resultados, pues no eran los esperados.

"Ahí sí era una clínica en La Victoria. Gracias a Dios todo bien, no es que quedó como hubiéramos querido, no quedó del todo bien jalada, no le gustó mucho. Se le hizo fibrosis y se tuvo que hacer masajes", expresó.





Ethel Pozo revela que Samahara llegó a acuerdo con el dr. Fong para no revelar lo grave que estuvo tras intervención

La trágica pérdida de Muñequita Milly tras su operación realizada por el doctor Fong continúa generando consternación. En este contexto, Ethel Pozo ha realizado una sorprendente revelación que involucra al polémico médico y a Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug.

“Experiencia no es un story que alguien ponga. Ayer escuché que la diseñadora Cinthia Vigil decidió al parecer operarse con este doctor porque vio una historia de Samahara Lobaton y creo que hasta ahora nadie se ha atrevido a decir que una de las personas que llegó a un acuerdo para no decir lo grave que estuvo, fue Samahara Lobatón”, reveló Ethel Pozo.

Luego continuó con: “me da tanta pena que la diseñadora no lo haya sabido antes, cuando todos en el medio sabemos de eso, que se llegó a un acuerdo... es irresponsabilidad”.

A este comentario, se le sumó Brunella Horna quien afirmó que, muchas veces, muchos famosos no se pueden quejar de las atenciones, ya que todo lo adquirido es por canje. “Como responsabilidad de influencer tienes que reclamar”, acotó la rubia.

Familia de ‘Muñequita Milly’ denuncia al doctor Fong y habrían revelado causa de muerte: “Le perforó el intestino”

La trágica muerte de la cantante folclórica ‘Muñequita Milly’ sigue en investigación. Sin embargo, la familia de la artista acusa directamente al doctor Fong, quien realizó el procedimiento estético que se realizó la joven de 23 años.

Jaime Quispe Mamani, padre de la popular cantante, ha denunciado formalmente al doctor Víctor Fong por presunta mala praxis en la cirugía de su hija. Además, en la denuncia detalla el verdadero motivo que habría causado la muerte de la ‘Muñequita Milly’.

¿Cuál sería la verdadera causa de muerte de la ‘Muñequita Milly’?

El padre de la ‘Muñequita Milly’ denunció formalmente al doctor Fong por el presunto delito de homicidio culposo por negligencia médica. En el documento, se detalla la que sería la verdadera causa de la muerte de la joven cantante folclórica.

“Ingresó a la Clínica Santa Catalina con la finalidad de realizarse una cirugía plástica de liposucción en el abdomen. Esa misma noche le practicaron la cirugía en la sala de operaciones de dicha clínica y al día siguiente, 28 de marzo del 2024, su hija sintió fuertes dolores estomacales debido a que el Dr. Fong, en dicha operación, negligentemente, le perforó e intestino, lo cual le provocó una septicemia generalizada”, se lee en el documento.

“A consecuencia de ello, se encontraba grave de salud, por lo que el 01 de abril del 2024 nuevamente la operaron, motivo por el que quedó inconsciente. El día 2 de abril a las 03:33 de la madrugada, en una ambulancia, la trasladaron a la Clínica del Inca, ubicada en la Av. 28 de julio 1327 Miraflores, donde recibió atención médica y el día 3 de abril le informaron que su hija había fallecido”, continúa.