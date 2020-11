¡Fuertes declaraciones! Giulliana Barrios no tuvo problema en comentar sobre Yahaira Plasencia. Y es que la modelo asegura que la salsera al hablar sobre Jefferson Farfán, solo estaría buscando promocionar su nuevo tema “Ulala”

“Ya no he querido hablar más sobre eso (ampay), es más, no he visto las declaraciones de otras personas, pero imagino que es parte de la promoción que tiene que hacer. Debe ir a todos los canales, obviamente le harán preguntas y responderlas ayuda, de cierta manera, también con la publicidad”, expresó

Por otra parte, Barrios hace caso omiso a las comparaciones con la ‘Reina del toto’. “No puedo evitar que me comparen, lo han hecho con Sheyla Rojas y Yahaira, pero no me molesta”, señaló.

