Giuliana Rengifo ha sorprendido a todos con su su renovada figura tras someterse a la operación de la manga gástrica. Llegó a pesar 90 kilos y, aunque ha perdido 15 kilos, su sueño es llegar a los 67 o 68 kilos.

En entrevista con Trome, señaló que está recibiendo muchos halagos, pese a que ella está casada con Fernando Calderón, con quien tiene una hija d 4 años.

“Sus amigos me dicen: ‘Giuliana, qué linda que estás’, ‘qué hermosa’ y mi marido mira, se ríe, él sabe que soy una mujer con valores y que lo respeto mucho”, comentó.

Confesó que siempre ha recibido propuestas indecentes, incluso de productores “conocidos”.

“Hace muchos años y de productores conocidos que ya murieron, pero siempre me mantuve en mi línea. Para mí es básico el respeto, más si son casados. No hay forma que esté con alguien comprometido, porque ‘no hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo’”; comentó.

Asimismo, negó que ella sea una mujer interesada y dijo, de manera contundente, que no le gustan que la mantengan.

“No me gusta que me regalen cosas caras, no soy una mujer interesada. Fácil podría haberme enamorado de una persona que hace limpieza en las calles. No me gusta que me mantengan, desde los 14 años ‘chambeo’. Lo mejor es trabajar, comprarte tus cosas, dormir tranquila para que nadie te saque en cara que te hizo ‘el favorcito’”, sostuvo.

