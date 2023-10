Giuliana Rengifo relata incómoda anécdota con Maricarmen Marín: “Me fui a llorar al baño”

Giuliana Rengifo dio detalles de su ‘enemistad’ con Maricarmen Marín y cónto que en un concierto, la exjurado de ‘Yo soy’ la hizo llorar.

Según contó la cantante, el suceso ocurrió cuando ganó el casting de ‘Alma Bella’ y luego, la llevaron a un concierto en Chimbote para que se familiarice con el ambiente y los shows.

“ Yo nunca me peleo con nadie, la gente se pelea conmigo. Pasa que yo entro a Agua Bella y en el camerín Cinthia le dice a Maricarmen que yo le quería hacer la competencia, yo normal (...) Ellas terminan de cantar, entran al camerín y yo estaba sentada y a Maricarmen se le veían la bubbies y le dije ‘arréglate porque se te ve’ y ella dice ‘qué, ¿eres lesbiana?’ ”, sostuvo Rengifo a ‘Café con la Chévez’.

“ Así me dijo, yo me fui al baño a llorar. Yunay me dice ‘qué pasó’ y le conté y me dijo ‘bueno así es esto, quieres o no quieres, ¿estás dispuesta a afrontar esta o cualquier situación? Sécate esas lágrimas y sal’. Me sequé las lágrimas y salí”, agregó.

Tras ser consultada por si había conversado con Maricarmen luego del incidente, la artista asegura que no se dio la oportunidad, pero sí le afectó.

“No hablé con Maricarmen ni nada pero sí me sentí mal. Después, cuando ella ya sale de Agua Bella y yo entro, y ahí empieza el tema pero no por ella ni por mí... es el tema mediático de la prensa porque las dos teníamos el cabello negro, ella era más cuerpona pero yo tenía mis atributos”, sostuvo.

“La prensa me prefería, quizá no en un escenario cantando, pero sí en ropa de baño, como modelo, entonces ella decía ‘yo soy cantante, yo no poso en ropa de baño’. Me hincaba y yo decía ‘pero bueno está bien, soy cantante también pero si puedo mostrar lo hago’. A los meses la veo en ropa de baño y digo ‘¿es en serio?’... todo eso fue por tema de prensa, a ver quién se pica, creo que las dos nos picábamos pero ella más que yo”, sentenció.

