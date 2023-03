Sin pelos en la lengua. Giuliana Rengifo no se calló nada y aseguró no sentir nada de envidia por el matrimonio que mantiene Magaly Medina y Alfredo Zambrano. Y es que recordemos que la conductora compartió un particular video en sus redes sociales junto al notario, donde callaron bocas de los que dijeron que estaban atravesando “momentos complicados” en su relación.

“Así ella me odie, me haya puesto calificativos terribles o me haya difamado, no la odio, nada que ver. Si él la hace feliz, me parece espectacular. Hombres fieles y detallistas hay muy pocos, pero yo sé que él lo es, así que les deseo toda la felicidad del mundo”, comenzó diciendo la cumbiambera.

Por otra parte, la cantante peruana cuestionó a la popular ‘Urraca’ por exponer mucho su relación en redes, pues sabe de primera mano que Alfredo Zambrano no es muy partidario de aparecer en cámaras.

“No hay forma que envidie su relación, pero no entiendo por qué exhibe mucho . Lo peor de todo es que a él no le gusta, se ve, se siente y se nota. Lo hace que pose a la fuerza, pero es cuestión de ellos”

TE PUEDE INTERESAR