La hermana de Stephanie Valenzuela, Giuliana Valenzuela, ha generado polémica por afirmar que nunca fue agredida por una expareja pese a que días atrás, mientras Tefi denunciaba a Eleazar Gómez, no solo dejó entrever que sí había sido una víctima de violencia contra la mujer, sino que acusó a su propia madre de no apoyarla con la denuncia.

Tras su “aclaración”, la modelo recibió fuertes críticas por supuestamente entrar en “contradicciones” en un tema tan serio como la violencia contra la mujer.

Incluso, Rodrigo González afirmó que a Giuliana Valenzuela “debería darle vergüenza” haber sido poco seria al tocar este tema. “Juega al doble mensaje, juega a la ambivalencia cuando creo que todos hemos entendido lo mismo”, dijo “Peluchín” en su programa.

En su cuenta de Instagram, Giuliana Valenzuela aseguró que ella contó que sufrió agresión porque estaba sufriendo de “acoso mediático” por no pronunciarse a favor de su hermana Tefi.

“A ver, si conté haber sufrido agresiones y denunciarlas, relaté esto no porque ‘ay, desperté hoy con ganas de contarles o hacerlo público después de tantos años y meses’. Lo hice por tanto acoso y saturación mediática, lo hice por recibir diariamente llamadas y mensajes de prensa (con 9h de diferencia, imagínense cuántas veces me despertaron de madrugada), lo hice por los mil mensajes de familia/amigos, lo hice por los mensajes llenos de indignación e insultos que recibí, por todos los comentarios que tuve que eliminar en mis fotos y por todas las cuentas que tuve que bloquear hasta el cansancio; todo esto a pesar de vivir en el otro extremo del mundo. Fue por tanto acoso y hostigamiento al mantenerme callada en redes respecto a la situación de mi hermana”, señaló.

Pero eso no fue todo, ya que la ex Miss Perú Intercontinental señaló que todos malinterpretaron su mensaje, pues ella no acusó a una expareja: “JAMÁS dije que haya sido una ex pareja quien me agredió. Así que ahora basta de sus mil mensajes de nuevo diciendo que me contradigo, que soy una mentirosa, que no concuerdo, etc. Les dije que dejen de suponer cosas y ustedes siguen haciéndolo!”.

Foto: Instagram Giuliana Valenzuela

