Conocida la ruptura entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán, las cámaras de “Magaly TV La Firme” captaron a la modelo Giulliana Barrios saliendo de la casa del futbolista un día después de festejar su cumpleaños.

Y aunque Barrios confirmó haber asistido a su departamento, aseguró que no estuvieron solos. “No puedo decirte nada al respecto. No claro que sí, pero no estábamos solos, estaban sus primos”.

‘Retoquitos’ tras el ampay

Luego del ampay, la modelo ha sorprendido por los retoquitos que se viene realizando para mejorar su apariencia. Lo que llama la atención es que también decidió aumentarse los labios, al igual que Yahaira Plasencia.

“Mi viejita charlotte (mi perro) me acompañó hoy a mi cita para mi aumento de labios. ¿El resultado? ¡Hermosooo! notorio el cambio, pero sutil, justo cómo lo quería...”, escribió en su cuenta de Instagram.

Amistad entre Giulliana y Farfán

Hace dos años, Giulliana Barrios y Jefferson Farfán ya habían sido vinculados, sin embargo recién se habrían vuelto a hablar.

“Nosotros habíamos cortado un poco la comunicación por temas “x”, después de un par de años hemos vuelto a hablar, somos amigos y no sé si él está en una relación o está saliendo con alguien. Yo recién estoy hablando con él”, contó la modelo.

