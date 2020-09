El novio de Michelle Soifer, Giuseppe Benigni, logró conocer a Rodrigo González “Peluchín”, luego de que expresara su deseo de ir al programa “Amor y Fuego”.

En entrevista con “Peluchín”, Giuseppe Benigni, le confesó por qué se grabó llorando y posteriormente compartió el video. Incluso como se recuerdo, encendió las alarmas de un posible rompimiento con Michelle Soifer, hecho que fue negado.

El novio de la guerrera contó que fue porque recordó a su papá, a quien no ve desde hace muchos años.

“Mi papá está mal de salud y me dio mucha nostalgia no tenerlo cerca. Era una canción del grupo Tercer Cielo, “Yo te extrañaré” y no lo veo hace siete años. Yo salí (de Venezuela) muy joven de mi país y desde entonces no lo he visto nunca más. Él no ha venido, estuvo en Londres y se volvió a Venezuela. Ahora es mucho más difícil volver a mi país, aquí estoy solo”, dijo Giuseppe Benigni, pero previamente aseguró que continúa manteniendo una relación sentimental con Michelle Soifer.

Giuseppe Benigni también respondió su le afecta que muchos duden de su sexualidad. “Yo lo aclaré en su momento, eso está claro. Yo sé lo que soy, mi novia sabe quién soy y eso es lo importante”.

