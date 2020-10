Giuseppe Benigni habló de su relación con la integrante de “Esto es Guerra”. Ante la pregunta, ¿es cierto que tu relación con Micheille Soifer está en su peor momento?, él respondió: “No, nada que ver, mi relación no está en el peor momento”.

También, le preguntaron si él se considera un soltero codiciado, y dijo: “Yo no me considero soltero codiciado...¿soltero?, tampoco”. Vale indicar que hubieron muchos rumores de una posible separación con Micheille debido a que ya no compartían fotos ni videos en sus redes sociales. Pero también trascendió que todo sería “armani” con el fin de seguir en el ojo público.

Además, sobre el motivo de su video viral en donde se le ve llorando, Giuseppe explica: “Yo tengo seis años de no ver a mi papá, y ese mes mi papá estaba cumpliendo años, estaba enfermo. Creo que las redes sociales se convierten en una manera de compartir con tus seguidores...subí eso porque mi papá se enfermó, fue por eso”.

Vale indicar, que Giuseppe Benigni estuvo de invitado en el programa “América Hoy" junto con Janet Barboza.