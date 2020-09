La pareja de Michelle Soifer, el venezolano Giuseppe Benignini, confesó que efectivamente se va del Perú, pues tiene una propuesta de trabajo en el extranjero, aunque no reveló a qué país.

Para Giuseppe Benignini, problablemente, Michelle Soifer, se habría molestado, sin embargo, confirmó que siguen continúan con su relación sentimental.

“Estamos en un momento bien. Lo que pasa es que también ha interferido el hecho que voy a viajar a pesar de toda esta situación que está pasando. Tengo una agencia en otro país e hicimos un book increíble y no puedo decir donde voy a viajar”, dijo el modelo venezolano.

Giuseppe Benignini agregó que está pensando en si se va al extranjero junto a Michelle Soifer o vuelve al país tras terminar su contrato de trabajo. “Estoy en el tema si me la llevo a la dejo (…) yo creo que puede ser eso (que está molesta porque me voy a ir de viaje). Ha sido muy bonita mi relación. Llevamos un año y quiero que entienda la gente que no soy igual que los otros”.

Por otro lado, Giuseppe Benignini una fuerte confesión. “Yo sé que hay personas que quieren que terminemos e incluso personas de este medio, pero desafortunadamente ella ha encontrado algo en mí y yo en ella y eso no va pasar desafortunadamente (...) A mí me gustaría casarnos y después tener mi hijo”.

Giuseppe Benignini niega haber terminado su relación con Michelle Soifer

