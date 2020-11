Giuseppe Benignini decidió declarar para las cámaras de “Amor y Fuego” para explicar cómo se habrían “filtrado” unas fotografía íntimas suyas en las redes sociales. Y es que el modelo asegura que habría sido su expareja.

“¿Yo? Con ese tipo de temas y conversaciones yo sí me he cuidado bastante desde el principio, de mi no pueden sacar absolutamente nada”, comenzó diciendo.

“La que envió esa foto fue mi expareja que tuve aquí en Perú, y yo creo que cuando uno hace cosas entre pareja, no deberían salir a la luz. No voy a decir su nombre porque se armaría un show y no me suma en nada”, agregó.

Por otra parte, el popular ‘Principito’ también se refirió a las burlas de Kevin Blow sobre su nuevo restaurante de arepas.

“Ya van a empezar los fanáticos de Micheille a decir que era un mantenido y mira como terminaste vendiendo arepas”, dijo el dominicano.

“No sé por qué le causa gracia, prefiero ser el Rey de las Arepas y ya está... Allá los que se quedan de peones”, le respondió el modelo venezolano.

El Principito sobre fotos íntimas - Ojo

TE PUEDE INTERESAR