El modelo venezolano Giuseppe Benignini se mostró indignado con las acusaciones que un fiscalizador de la Municipalidad de Barranco hizo en su contra en el programa “Magaly TV La firme”. La expareja de Michelle Soifer aseguró que hubo una confusión con su licencia de funcionamiento.

“Yo no tengo corona como se ha dicho, no tengo tampoco influencias”, dijo “El Principito” en el programa “Amor y fuego”, de Willax TV.

Según Giuseppe Benignini, la Municipalidad de Barranco no cumplió con la fecha para otorgarle su licencia de funcionamiento, por lo que le dio un código para funcionar.





“Nos dieron un código, nos dijeron que una semana ya estaba la licencia lista, pasó una semana, no estuvo la licencia. Por ende me dijeron que con este código podía aperturar. Nosotros aperturamos, tampoco somos locos para aperturar sin tener un permiso o algo que nos avale”, contó “El Principito”.

“Yo me indigné porque me dijeron que con el código podíamos aperturar”, agregó.

Lamentablemente, ahora Giuseppe tendrá que pagar una multa: “Ahora quieren que paguemos una multa de 4 mil soles”.

Asimismo, el ex de Michelle Soifer afirmó que los fiscalizadores lo estarían vigilando porque sale en televisión: “Por aquí hay varios establecimientos que no tienen ni siquiera unos guantes para atender, que no tienen nada de seguridad y a nosotros nos friegan”.

Giuseppe Benignini - diario ojo

