Giuseppe Benignini, se encuentra en el ojo de la tormenta pública, tras haber sido denunciado públicamente por una seguidora en redes sociales, quien asegura que el ex de Micheille Soifer se contactó con ella para pedirle dinero prestado. ¡

Así lo dio a conocer el portal web de espectáculos “Instarándula”, “No lo conozco, pero me escribió preguntándome si conocía a alguien que le pueda prestar plata o si yo podía prestarle plata, me lo mandó en un audio por DM. Como te digo, no lo conozco y me pareció una falta de respeto”, escribió la usuaria.

“Sorry que no te conozco mucho, pero ahorita estoy haciendo varias consultas porque voy a abrir otro local más y ando moviendo todo eso. Lo que te quería consultar es si es que tú conocerás a alguien que preste dinero o si tú tienes a alguien cercano, o incluso tú”, se le escucha decir al modelo venezolano.

“Te consulto porque voy a montar otro local. Ya tengo una parte, pero me falta la otra parte, igual no es mucho, para poder ir aperturando el otro local que quiero hacer. Igual yo puedo dar en garantía si gusta mi local acá en Barranco, podemos conversar... No sé te quería consultar eso”, agregó.

En ese sentido, la joven de nombre Marcela aseguró que ella no conoce a Giuseppe, y que sólo le envió un emoticón por una publicación. “No está bien que haga eso. Que horrible sinceramente, es claro que está buscando cabecear a alguien, no sé”, aseveró la joven.

