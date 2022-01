El exchico reality, Greg Michel, hizo una fuerte denuncia contra la madre de su hijo, Olenka del Águila, a través de un video publicado en Instagram. El fisicoculturista belga, quien reside en la ciudad de Tarapoto, reveló que nuevamente no le permiten ver a su pequeño de 5 años de edad.

“Me están diciendo de que si quiero ver a mi hijo tengo que ir a mi abogado y no hacerlo como antes, vía teléfono o WhatsApp. No hay razón (para esto), mi hijo conmigo está feliz. Mi petición va a las autoridades, estoy súper mal, quiero hacerles saber mi pena”; sostuvo el exintegrante de ‘Combate’.

Greg Michel reveló que su expareja le pidió que firme un permiso para que su hijo viaje a Europa, específicamente, a España. Sin embargo, ahora él pretende anular dicho documento ante el temor de que su hijo ya no regrese al Perú. Indicó que acudirá a Migraciones para que evaluar pedir un impedimento de salida del país de su hijo.

“Hay una duda en mi de que mi hijo se quede por Europa. Una vez más no puedo ver a mi hijo, una vez mas me están diciendo que lo vea a través de abogado (...) un niño no es una carta para estar fastidiando a un persona. Ayer lo tuve que ver a escondidas porque no me dejan verlo. Un niño necesita tanto de su papá como de su mamá” agregó, con la voz quebrada.

Como se recuerda, tras el terrible accidente que lo llevó a estar en coma y con el riesgo de perder su brazo, Greg Michel pudo reencontrarse con su hijo luego de un año.

“Es muy difícil vivir sabiendo que no voy a poder ver a mi hijo”.

Denuncia contra Olenka del Águila

Greg Michel reveló que interpuso una denuncia contra Olenka del Águila en octubre del 2021 por presunta violencia psicológica, “porque no le permiten a mi hijo ver a su papá, porque le meten ideas en su cabeza”.

“Mi hijo de Bélgica esta viviendo a conocer a su hermano y no podrá hacerlo. Estoy día a día rogando para ver a mi hijo”.

