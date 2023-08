El grupo alemán de synthpop “And One”, con más de doce discos publicados, regresa luego de 5 años para reencontrarse con su público en un concierto este viernes 1 de septiembre en Yield Rock del centro histórico de Lima.

Los fanáticos de la agrupación, liderada por Steve Naghavi, disfrutarán de sus éxitos como “Techno Man”, “Life Isn’t Easy In Germany”, “Get You Closer”, “Military Fashion Show”, “Shouts Of Joy”, “Sometimes”, entre otros

AND ONE nació de la idea de Steve Naghavi, cantautor nacido en Irán. Los primeros sencillos que la banda lanzó a principios de los 90 ya daban una clara indicación de un proyecto a futuro. Es decir, una fusión de los préstamos del dark pop de los primeros discos de Depeche Mode con las influencias más duras del mundo de la Electronic Body Music.

La banda de synthpop de La Oroya, Irinum, serán los encargados de abrir el show que promete ser un espectáculo de inicio a fin. La cita es este viernes 1 de septiembre en Yield Rock del centro histórico de Lima. Entradas a la venta en Joinnus.