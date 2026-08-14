La agrupación colombiana conquistó al público limeño con una noche cargada de salsa y grandes clásicos. Durante el concierto, rindieron homenaje a sus compatriotas afectados por el terremoto que azotó Colombia. Hoy viernes 14 de agosto repiten la experiencia con localidades totalmente agotadas.

El ritmo y la historia de la salsa colombiana tomaron por asalto el Gran Teatro Nacional. El Grupo Niche hizo vibrar al público limeño con una presentación de formato íntimo que consiguió un lleno total, permitiendo a sus seguidores disfrutar de cerca de una de las orquestas más importantes de la música tropical.

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando los integrantes de la agrupación decidieron hacer una pausa en el espectáculo para rendir homenaje a sus compatriotas afectados por el terremoto que azotó Colombia. Los músicos invitaron al público a guardar un minuto de silencio como muestra de solidaridad y respeto hacia las víctimas y sus familias.

El gesto fue recibido con profundo respeto por los asistentes, quienes acompañaron en silencio este momento especial. De esta manera, el Grupo Niche no solo llevó su música al escenario, sino que también convirtió su presentación en una oportunidad para expresar su solidaridad con Colombia en un momento de dolor.

La presentación forma parte del “Pachanguero Tour 40 años”, gira con la que la agrupación celebra las cuatro décadas de uno de sus temas más emblemáticos, “Cali Pachanguero”. El espectáculo fue concebido especialmente para un aforo reducido, buscando generar una conexión más cercana entre los músicos y sus seguidores.

UNA NOCHE DE SALSA Y EMOCIONES

Durante el concierto, el público disfrutó de algunos de los grandes éxitos que han convertido al Grupo Niche en uno de los máximos referentes de la salsa colombiana. Temas como “Cali Pachanguero”, “Una aventura”, “Gotas de lluvia”, “Sin sentimiento” y “Buenaventura y Caney” fueron parte de una noche que combinó nostalgia, celebración y mucho sabor.

La respuesta del público peruano fue contundente. La primera función agotó completamente sus localidades y la enorme demanda llevó a habilitar una segunda fecha en el Gran Teatro Nacional.

MÁS DE CUATRO DÉCADAS DE HISTORIA

Fundado por el maestro Jairo Varela, el Grupo Niche construyó desde finales de los años 70 una trayectoria que lo llevó a convertirse en uno de los principales embajadores internacionales de la salsa colombiana.

A lo largo de más de cuatro décadas, la agrupación ha recorrido los principales escenarios del mundo y ha conseguido que sus canciones trasciendan generaciones. Su repertorio es considerado parte fundamental de la historia de la salsa y de la identidad musical de Colombia.

La agrupación también ha recibido importantes reconocimientos internacionales, entre ellos premios Grammy y Latin Grammy, consolidando su posición como una de las orquestas de salsa más influyentes de Latinoamérica.

NICHE REPITE EL PLATO EN LIMA

Luego del exitoso primer concierto, el Grupo Niche vuelve a presentarse hoy viernes 14 de agosto en el Gran Teatro Nacional, en una segunda función que también llega con localidades totalmente agotadas.

Así, Lima vuelve a recibir a una de las grandes instituciones de la salsa mundial, en una noche que promete nuevamente música, baile y emoción, pero que quedará especialmente marcada por el sentido homenaje que la agrupación dedicó a sus compatriotas en Colombia.

Niche volvió a demostrar que la salsa no conoce fronteras y que, incluso en los momentos más difíciles, la música puede convertirse en un puente de unión y solidaridad.