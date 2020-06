En declaraciones al programa “En Boca de Todos”, Guty Carrera reveló vía skype que hoy será sometido a una operación al hombro de emergencia. Así lo dio a conocer el guerrero quien sostuvo además que esta lesión la tenía desde semanas atrás, pero no le había hecho caso.

“Me hice todos los exámenes, tengo una rotura en todo el hueso del hombro. Aparte de otras lesiones. El doctor me dijo que era como si me hubiera pasado encima un camión y que se tenía que operar de urgencia. Yo ya sentía molestias en el hombro, pero no le tomé importancia, pensé que era una lesión más. Pero durante el programa no podía levantar las llantas, me costaba mucho”, señaló en un inicio el guerrero.

Carrera reveló que deberá guardar reposo “tengo sentimientos encontrados, tenía muchas ganas de competir, quise tomarlo de una manera tranquila pero esta dolencia está primero y me van a operar en las próximas horas. Pero se vienen muchas novedades, se vienen muchas novedades, sorpresas y de eso se van a enterar a través de mis redes”, indicó.

Mientras conversaba el hijo de Edith Tapia con Maju Mantilla, le dijo que “me acaban de llamar de Televisa en la noche a las 9 de la noche me van a operar, yo les estaré informando todo a través de mis redes sociales. Cuídense”, indicó.