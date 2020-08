Nicola Porcella está en el ojo público nuevamente. Y esta vez no es por alguna denuncia de agresión a una pareja, sino porque dejó a su equipo de Las Cobras para pasarse a la de Los Leones. Este hecho no ha sido visto bien por los seguidores de “Guererros 2020″, quienes lo han llamado “traidor” y hasta “Judas” pero parece que a él no le interesa.

Y es que él no ha dudado en compartir los post y comentarios de algunos seguidores que lo han insultado y le han dicho de todo. Todo parece indicar que Porcella ya sabe lidiar con el cargamontón, no en vano en Perú era noticia todos los días.

“Está el Judas y luego Nicola Porcella”, “Mas traicionero que el mismo Judas”, “Vete a Perú Judas”, entre otros comentarios le han dicho al ahora integrante de Los Leones, quien también aprovechó en responder a los comentarios de sus críticos. “Tengo el corazón de Cobra, estoy contento por el recibimiento. Si estoy acá es por la gente. Tengo las ganas de capitanear como lo hice hace 8 años en Perú. Pero yo me debo a la gente. Yo vine aquí con perfil bajo, pero ahora vengo por más”, indicó.

A través de sus historias de Instagram le dejó un mensaje a los fans de Las Cobras, que no han visto con buenos ojos su cambio de equipo. “A los fans de Las Cobras saben de corazón que yo he peleado 8 años por este equipo, soy su hincha. Pero esto es como el fútbol, ahoa me toca estar en Los Leones y dejarlo todo y ponerle la garra, hacer que ganen porque esto es una competencia. Las Cobras están en mi corazón. Quiero agradecer al capitán Memo por darme la bienvenida y a toda la gente. Memo es un tipazo”, acotó.