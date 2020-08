Nicola Porcella decidió ponerse la camiseta de los “Leones” y se salvó de no ser echado del reality “Guerreros 2020″.

Luego de la advertencia que le hicieron en el programa por negarse a cambiar de equipo, el modelo peruano finalmente aceptó integrar los “Leones”.

Pero no solo eso, sino que Nicola Porcella se presentó en el programa este lunes anunciando que iba a luchar por la capitanía de los “Leones”.

“Tengo ganas de volver liderar un equipo, ya lo he hecho por 8 años y no quiero que esta sea la excepción. Si se me presenta la oportunidad”, explicó Nicola Porcella.

Además, el peruano sorprendió al ganar su primera competencia como león.

