El excapitán de “Las Cobras” en “Esto Es Guerra” y actual participante de “Guerreros 2020″, Nicola Porcella, cumplió su promesa, el ir a conocer la Basílica de la Virgen de Guadalupe.

Según contó el propio Nicola Pocella, prometió visitar a la “Virgen de Tepeyac”, si ella le cumplía salir bien de su operación en el brazo tras lesionarse mientras competía en “Guerreros 2020″.

Tras someterse a una reconstrucción del tríceps donde tuvieron que coserle el tendón, Nicola Pocella, retornó al reality de competencia mexicano y se tatuó la Virgen de Guadalupe en la espalda.

Pero la cosa no ha quedado ahí. Nicola Porcella decidió este primer domingo de agosto cumplir su promesa y lo compartió en su cuenta de Instagram.

El excapitán de “Las Cobras” compartió una foto cuando se dirigía a cumplir su promesa y otra dentro de la Basílica de la Virgen de Guadalupe, viendo la imágen.

“Virgen de Guadalupe: Tú que conoces mis anhelos y respondes a los que te claman, te pedí que escuches y me cuides desde arriba. Me resguardaste en mi operación, me alentaste en mi recuperación y hoy estoy aquí, cumpliendo mi promesa como muestra de agradecimiento a todo lo que tu tierra me ha brindado. Gracias por escuchar todas mis peticiones, porque sé que tú posees las soluciones de todo e intercedes por mis necesidades. Cuida de mi familia; a mis padres, a mi hijo, a mis seres amados y cuida de mi también. Amén.”, escribió en Instagram.

Actualmente, Nicola Porcella es muy querido en México y habría sabido ganarse el cariño de los seguidores de “Guerreros 2020″.

