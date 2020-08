En Argentina, un hombre de 33 años de edad murió luego de agonizar por tres horas dentro de una ambulancia. Hoy, su esposa ha denunciado el hecho, pues asegura que no hicieron nada para salvarle la vida.

Gastón Velásquez de 33 años no tenía una prueba positiva de coronavirus o Covid-19, sin embargo, los galenos que llegaron a atenderlo, nunca arrancaron la ambulancia y él murió mientras su mujer le sostenía la mano.

Según su mujer, los médicos no habrían hecho nada, quizá por temor a contagiarse del coronavirus o Covid-19. “El médico llegó y dijo: ‘Covid covid covid, hay que trasladarlo’. Yo le insistía que él haga algo y me decía que no, que no tenía dónde llevarlo, que había que esperar. Él no lo atendió en ningún momento. Lo dejó morir”, contó Raquel a Clarín.

La muerte de este hombre ocurrió el pasado 24 de junio y horas después fue cremado, por lo que se podrá saber si realmente estaba infectado del coronavirus o Covid-19.

Sin embargo, Raquel está segura que para el médico que tocó el timbre de su departamento, era una certeza de que Gastón tenía Covid-19.

“Yo insistí e insistí varias veces para que lo vieran, que por favor lo revisarán, que no lo veía bien, que por favor lo revisarán, que no lo veía bien, que por favor lo trasladaran a algún ha algún hospital a algún lago, aunque sea a la guardia si no había camas, pero me respondieron: “No poder hacer nada, es sospechoso de covid”, contó.

