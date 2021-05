¡Fuertes declaraciones! Vasco Madueño, el hijo peruano que Guillermo Dávila no quiso reconocer, no dudó en mostrar su molestia al saber que el cantante será uno de los nuevos entrenadores del programa “La Voz Perú”.

El programa “Amor y Fuego” evidenció cómo el joven arremetió contra el artista venezolano a través de sus redes sociales.

“Este hombre me... la niñez. Ahora no puede dejar de hacerme la vida imposible”, se logra leer en una de las historias de Vasco.

“De niño soporté todas las porquerías que dijo en cámaras (...) Ahora que ya no soy niño. Ya estoy harto de prensas, polémicas y demás porquerías que ese hombre trae a mi vida. Nunca quiso afrontar las cosas cara a cara porque no deja de quedar como un cobarde”, agregó.

En ese mismo sentido, Madueño dejó entrever que Latina TV habría querido planear un encuentro entre él y Guillermo Dávila.

“Yo preferiría no querer entrar en esas basuras de la polémica que piensa hacer el canal 2. Sería de gran ayuda para mí no apoyar la venida de ese hombre. Y si quieren saber algo personal, la vez que quiso venir a querer arreglar las cosas en el 2021 no fue más que un intento suyo de querer hacer negocio, pues cuando empezó la pandemia desapareció como siempre lo hace”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR