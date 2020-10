El recordado cantante Gustavo Hit Moreno (80), uno de los últimos representantes de la nueva ola, no la pasa bien, su salud se ha resquebrajado nuevamente. En el 2018 le dio una embolia y por ello estuvo medicado y haciéndose varios chequeos. “Tengo un problema en el cerebro", dijo en ese entonces.

Pero ahora en su cuenta de Facebook Oficial donde comparte sus recuerdos y agradece a todos sus amigos por el cariño que le tienen, escribió un sorpresivo mensaje que luego decidió borrar. “Cuando me preguntan, de como estoy, miento diciendo bien. Es lo que mi esposita me enseño a decir y la verdad que estoy sordo, no camino bien”, indicó Hit Moreno al inicio.

“Me olvido de muchas cosas y ahora estoy perdiendo la visión un poco. Menos mal que tengo mucha fuerza para resistirlo y n hay Dios que me cure, solo paciencia y nada más. Disculpen que les cuente esto, pero para mi es linda la vida. Es lindo el amor”, sostuvo.

HACE PEDIDO

Finalmente, el cantante de 82 años hizo un pedido y aclaró que no pedía dinero por su salud. “No me tengan lastima, tengo con qué seguir viviendo por unos años más”, acotó.