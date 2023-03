Rompió su silencio. Brenda Zambrano decidió hablar por primera vez sobre la tormentosa relación sentimental que llevó con Guty Carrera por más de cuatro años. Y es que la modelo mexicana confesó que el popular ‘Potro’ siempre le cuestionó su pasado y la privaba de hacer muchas cosas.

“Ponemos primero a esa persona antes que a ti, yo me quedaba atrás, me descuidaba físicamente , nunca arreglada, primero él y su trabajo, o no voy a hacer esto porque se enoja. Siempre lo ponía primero a él, antes que a mi. Pinté al hombre perfecto y a la relación perfecta. Yo siempre di la cara por él y nunca sentí que él se pusiera una vez en mi lado, que me estaba protegiendo”, comenzó diciendo para el canal de Youtube Doble G.

Asimismo, la influencer extranjera también contó que el hijo de Edith Tapia acudió con su suegra para pedirle la mano de su hija, pero que ella no lo tomó a bien porque ya la relación carecía de amor.

“Lo siento mucho, me amas, pero yo no, no puedes obligar a una persona a que te quiera (...) Se fue de la casa y no sé nada de él hasta ahorita. Me lo topé en un evento, pero él pidió que no quería estar cerca de mí. Bueno, por fin, entendió”, agregó fuerte y claro.

Por último, Brenda Zambrano señaló que actualmente viene llevando terapia, pero más que para superar su ruptura con Guty, lo viene haciendo para recuperar su amor propio.

“Estoy en terapia, los procesos van a doler me dijo la psicóloga. Yo ya lloré durante la relación, ya sufrí, ya viví el desapego durante la relación (...) Varia gente se ponía a apoyarlo por yo preferir mi felicidad. ¿Qué luto digo yo? Si nadie se murió, aparte, tengo que disfrutar, tengo muchos pretendientes”, expresó entre risas.

TE PUEDE INTERESAR