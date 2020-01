¡Contará su verdad! El modelo Guty Carrera es el invitado especial del programa que conduce Beto Ortiz, “El Valor de la Verdad”. Sin embargo, al momento de ser presentado se observó un detalle particular.

Y es que el hijo de Edith Tapia no ingresó con las manos vacías, ya que se ve claramente que tiene en su poder un documento que certifica que puede referirse a Alejandra Baigorria y que todas las medidas judiciales han sido anuladas.

“Verifica que las medidas cautelares que me pusieron hace tres años y medio en el caso de Alejandra Baigorria han sido levantadas y a partir de este momento yo ya no tengo la mordaza que me pusieron. Ya no estoy imposibilitado de referirme al proceso que llevé”, comenta el popular ‘Potro’.

Recordemos que en ese entonces el modelo tenía que estar a cierta distancia Alejandra (300 metros mínimo), ni nombrarla y/o referirse al proceso en investigación.

“Es la primera vez que yo voy a poder dar mi descargo, mi verdad, por fin responder y decir lo que realmente pasó en mi vida. Hubo un cargamontón en mi contra. Ahora ya no es una defensa, sino que simplemente decir la verdad”, finalizó explicando el ex de Melissa Loza.

Video: Latina TV





