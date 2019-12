Guty Carrera explotó en sus redes sociales luego de las breves palabras de Melissa Loza respecto al último video que el “Potro” protagonizó con su actual enamorada, la mexicana Brenda Zambrano.

“La gente no quiere entenderlo porque a algunos medios y a algunas personas no les conviene que la historia real sea aceptada. ¿Como que ya aburrió, no? Mucho opinólogo”, escribió Guty Carrera al ser cuestionado.

El ‘Potro’ se mostró enojado de tener que explicar que no fue infiel a la popular ‘diosa’: ″Me está preocupando claramente el tema de la comprensión lectora y el análisis. Ayer lo expliqué con peras y manzanas. Me pregunto, ¿a la gente le gustará leer o solo escribe cosas porque piensa que así me puede afectar de alguna manera? Ya no pierdan el tiempo, en serio no lo pierdan".

Junto a esta publicación, agregó hashtags con las frases “ya aburre”, “yo no fui infiel”, “ya supérenlo”, “la mula al trigo”, “superen el 2014”, “se comieron el cuento” y “les da rating”.

Asimismo, Guty Carrera insistió en que salía con Milett Figueroa cuando ya no estaba con Melissa Loza. “En resumen, cuando salí con la otra persona (M.F.) yo no estaba con la Sra. Loza, después de unos días volvimos y le conté lo que había pasado. Misteriosamente el show mediático se hizo semanas después. Pensemos".

"Hay gente que nunca querrá entender porque simplemente la verdad no les conviene. Así de simple”, indicó en otro post.

La risa de la ‘diosa’

Los medios peruanos, enterados de que Guty Carrera había dicho que nunca había sido infiel, consultaron al respecto a Melissa Loza.

“Yo no te he sido infiel, nunca he sido infiel… Yo no soy tus ex, yo soy diferente y punto", le dijo Guty Carrera a su enamorada durante un video de YouTube.

Melissa Loza, con su avanzado estado de embarazo, no quiso declarar respecto a Guty, pero no pudo evitar reirse al escuchar que había negado su infidelidad.

"No me gusta hablar de terceras personas y menos ya en esta etapa de mi vida en la que estoy tan tranquila. ¿Qué te puedo decir? Los hechos hablan por sí solos (...) Pues “órale mano” entonces”, señaló entre risas.