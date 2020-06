Guty Carrera y su novia Brenda Zambrano, quienes participan en la versión mexicana de “Esto es guerra” hablaron de diversos temas; sin embargo, lo que más llamó la atención fue un mensaje que parecería ser una indirecta a Andrés Wiese.

Su declaraciones fueron parte del programa “Guerreros 2020” de Televisa. Allí Guty Carrera se refirió a la polémica que se genera por enviar contenido íntimo, videos o fotos sugerentes, a través de redes sociales.

¿Mandar el pack, si o no?, preguntó Guty. Brenda Zambrano dijo que no es de su agrado hacerlo, así que no lo practica.

Por su parte, Guty Carrera decidió enviarle un mensaje a todos sus fans para que no envíen videos íntimos a través de sus redes sociales.

“No manden packs, siempre te traicionan”.

Guty Carrera "No manden packs, siempre te traicionan"

