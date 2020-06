Las señales de una presunta separación comienzan a aparecer. Edison Flores, el tan querido integrante de la Selección Peruana, hasta el momento no se ha pronunciado sobre los supuestos chats con una jovencita de 20 años y que, obviamente, no es su esposa Ana Siucho.

Todo se conoció la mañana de hoy miercoles 10 de junio cuando la página de espectáculos Tecontamostodito difundió las conversaciones que presuntamente habrían tenido el jugador y esta mujer desconocida.

Hasta el momento, el contenido del chat no tiene ninguna connotación sexual, aunque los administradores de dicha página han anunciado que revelarán el chat completo, el cual comprometería mucho al jugador.

RETIRA FOTOGRAFÍAS CON SU ESPOSA

Pese al silencio del deportista peruano, ha llamado la atención que ya no aparecen en su cuenta de Instagram todas las fotos que tenia con su esposa, Ana Siucho, como las de su reciente matrimonio en Lima.

A través del programa ‘En Exclusiva’, este miércoles se supo que una de las figuras más queridas de la selección peruana desactivó las imágenes donde aparecía junto con Siucho.

Siucho solo ha publicado un extraño mensaje: “No lastimo a quien me lastimó (...) Solo me alejo y me vuelvo indiferente. Pero recuerda que todo vuelve en esta vida y todo lo malo que haces un día regresará”.

